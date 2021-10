Sündig? Nathy Peluso und C. Tangana in ihrem Musikvideo.

Von Martin Zips

Es ist schon ein paar Jahre her, da gab es eine ziemliche Aufregung, weil der (ansonsten völlig untadelige) Pfarrer von Katzwang in Franken der evangelischen Gemeindejugend ein Nacktfoto für den Jahreskalender erlaubte. Die biblische Eva, nur mit Feigenblatt vor dem Hochaltar seiner Kirche.

Das mit der menschlichen Nacktheit war ja schon immer so eine Sache. Wenn Nacktheit dann auch noch auf Religion trifft, da wird es schon ungeheuer kompliziert. In vielen Religionen, übrigens nicht nur denen des Abendlandes, gilt der Bezirk des Geschlechtlichen als großes Problemgebiet. Wer sich hier zu lange aufhält, so heißt es, der könnte bald unfähig werden für deutlich wichtigere Aufgaben im Leben. Ob kirchliche Verbote in den vergangenen Jahrhunderten da wirklich weitergeholfen haben?

Jedenfalls muss der Dekan von Toledo eigentlich geahnt haben, was er da tat, als er im September des vergangenen Jahres den Schlüssel der von ihm betreuten spanischen Kathedrale einem Filmteam überließ. Ein bisschen südamerikanisch tanzen im gotischen Seitenschiff, hat sich der katholische Geistliche vielleicht gedacht, das kann doch nicht verkehrt sein. Gerade im Rahmen der kirchlichen Jugendarbeit. (Unvergessen an dieser Stelle der völlig verklemmte Religionslehrer T., der im Jahr 1985 seine erste Unterrichtsstunde an einem ländlichen Gymnasium im Westen Deutschlands so begann: "Also, ich finde Sex toll. Und ihr?" Die Klasse brauchte eine halbe Stunde, um sich wieder einzukriegen.)

Dekan Juan Miguel Ferrer Grenesche jedenfalls erlaubte dem Rapper C. Tangana und der Popsängerin Nathy Peluso für ihr Video ein laszives, aber harmloses Tänzchen in seinem mittelalterlichen Gotteshaus.

Warum auch nicht? "Don Camillo" mit Fernandel wurde ja auch zum Teil in einer Kirche gedreht. Von den später in das Musikvideo "Ateo" (Atheist) zusätzlich eingefügten Szenen mit der nackten (wenn auch leider verpixelten) Sängerin Peluso, die noch dazu Tanganas abgetrennten Kopf in die Höhe hält, dürfte der Dekan nichts gewusst haben. Und wenn schon! Ist es nicht wunderbar, wenn das oft als etwas gottlos verschriene Musikbusiness die biblische Salome-Geschichte für das junge Publikum nochmal ganz neu aufarbeitet? Zudem ist Toledo die Hauptstadt der spätestens seit Miguel de Cervantes jedermann bekannten Region Kastilien-La Mancha. Und dort ist man gewohnt, gegen Windmühlen zu kämpfen.

Aber jetzt geht's in der spanischen Presse natürlich so ab wie im Jahr 2005 bei den Nürnberger Nachrichten. Also zu der Zeit als der damalige Pfarrer von Katzwang seinen Hochaltar fürs Kalender-Shooting mit Eva zur Verfügung stellte. War damals der Pressesprecher des Münchner Kardinals Wetter ziemlich erwartbar außer sich, so ist es jetzt nicht nur der Erzbischof von Toledo, welcher laut der Zeitung El Mundo den heiligen Ort durch "unsachgemäße Nutzung" beschmutzt sieht. Es fanden schon erste Rosenkranzgebete vor der Kathedrale statt. Wahrscheinlich, um die Dämonen auszutreiben.

Detailansicht öffnen Menschen beten mit Kerzen vor der Kathedrale. (Foto: Angeles Visdómine/imago images/Agencia EFE)

Die Macher des Videos aber dürften sich die Hände reiben. Nacktes und Religion, das hat von Madonna über George Michael bis zu Grace Jones, Tomi Ungerer und Martin Kippenberger vermarktungsstrategisch schon immer gut funktioniert. Und tatsächlich: Viral geht das Tanzvideo aber sowas von durch die Decke. Vom fantastischen Maler El Greco (1541-1614), der für Toledo zum Beispiel "Die Entkleidung Christi" schuf, redet da gerade niemand mehr. Warum auch?

Dekan Grenesche jedenfalls, der wegen des Videos jetzt karrieremäßig um seinen Kopf fürchten muss, verweist auf den Text des von Frau Peluso dargebotenen Liedes: "Ich war früher ein Atheist, aber jetzt glaube ich, weil ein Wunder wie du vom Himmel gekommen sein muss." Exegetisch wird hier also ein Erweckungserlebnis beschrieben. Wobei nicht ganz klar ist, welchen Glauben diese Himmelslandung bei der Sängerin bewirkt. Ist es der Glaube des Täufers Johannes? Oder doch der von Salome? Als eschatologisch zentral jedenfalls muss die Schlussszene des Videos gesehen werden, wo sich zwei gutgelaunte Geistliche (einer hell-, der andere dunkelhäutig und beide glücklicherweise angezogen) neben einer fröhlichen Familie vor der Kirche fotografieren lassen.

Na bitte, es geht doch!