Schwerin (dpa/mv) - Die Landesbischöfin der evangelischen Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, hat in ihrer Weihnachtspredigt zunehmende Ausgrenzung und Raubbau beklagt und zugleich Respekt, Solidarität und den Schutz der Schöpfung angemahnt. "Die Weihnachtsbotschaft schenkt Vertrauen darauf, dass der Lauf der Welt nicht alternativlos ist", sagte Kühnbaum-Schmidt laut Redemanuskript am Mittwoch im Weihnachtsgottesdienst im Schweriner Dom. Die Geburt Christi lade dazu ein, Herzen und Hände zu öffnen für all jene, die Hilfe und Nähe brauchten. Dazu gehörten Kranke, Trauernde, sozial Benachteiligte, Einsame und auch Geflüchtete.

Unzählige Menschen säßen derzeit in gnadenlos überfüllten Flüchtlingslagern an Europas Grenzen fest. Trotz dieses Leids aber könne sich die EU nicht auf Hilfe und Verteilung der Flüchtlinge einigen, wolle sich aber "als Hort der Menschenrechte, der Demokratie und der Menschenwürde verstehen", sagte Kühnbaum-Schmidt. Europa sei "eine Insel der Seligen, die zu einer Festung geworden ist".

"Könnte es sein, dass unsere Welt verloren geht - verloren in Gleichgültigkeit, Hass und Gewalt", fragte die Bischöfin in Anlehnung an ein bekanntes Weihnachtslied. So würden in Deutschland Menschen beschimpft, angegriffen und bespuckt. "Hass und Hetze analog und digital gegen die, die angeblich "anders" sind - "anders" aufgrund ihres Geburtsortes, ihrer Religion, ihrer Sexualität, ihrer politischen Meinung", sagte Kühnbaum-Schmidt. Der christliche Glaube setze dem eine Lebensweise entgegen, die sich an Liebe und Barmherzigkeit orientiere. "Daran, alles Leben auf dieser Erde zu behüten und zu bewahren", so die Bischöfin weiter.

Doch konstatierte sie mangelnden Willen der Politik, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. In seltener Einhelligkeit und Gleichgültigkeit schaue die Weltgemeinschaft dem sich beschleunigenden Klimawandel zu. Auf Klimakonferenzen würden laue Kompromisspapiere verabschiedet, die der Überhitzung des Planeten alles andere als gegensteuern. "Grund zur Seligkeit ist das nicht", sagte Kühnbaum-Schmidt und machte dennoch Hoffnung: "Die Weihnachtsbotschaft hält dagegen: Gott gibt die Welt nicht verloren."