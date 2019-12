Schwerin (dpa/mv) - Die Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern bereiten sich auf einen Besucheransturm an Heiligabend vor. Rund 200 000 Gottesdienstbesucher werden erwartet, wie ein Sprecher der Nordkirche am Dienstag mitteilte. "Zudem feiern zahllose Menschen am Radio oder vor dem Fernseher eine Christvesper mit." Die 320 evangelischen Pastoren gestalten demnach in 400 Kirchengemeinden zwischen Schaalsee und Usedom rund 1300 Christvespern. Der Sprengelbischof in Mecklenburg-Vorpommern, Tilman Jeremias, werde am Heiligen Abend (24. Dezember) um 17.00 Uhr die Christvesper im Greifswalder Dom leiten. Am Neujahrstag werde er ebenfalls um 17.00 Uhr im Greifswalder Dom predigen. Neben Gottesdiensten findet in vielen Kirchen auch Konzerte statt.