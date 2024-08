Künstliche Intelligenz macht’s möglich: In einer Kapelle im schweizerischen Luzern lädt ein Maschinen-Christus zum Gespräch. Ist das schon Teufelszeug?

Von Katharina Erschov

Was würden Sie Jesus fragen, wenn Sie ihm gegenüberstünden? In der schweizerischen Peterskapelle in Luzern besteht dazu nun die Chance. Die römisch-katholische Kirche der Stadt hat für zwei Monate einen sprechenden Jesus auf einem Bildschirm installiert. Im Beichtstuhl, für mehr Vertrauen und weniger Scham. Das Experiment ist ein Kunstprojekt der Kirche mit der Hochschule Luzern.