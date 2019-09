Erfurt (dpa/th) - Zahlreiche Christen in Thüringen haben in den Kirchen des Landes die ersten Erntedankfeste gefeiert. "Zum Erntedankfest zeigen wir Dankbarkeit für die Gaben der Schöpfung, die wir im Alltag allzu oft als ganz selbstverständlich hinnehmen", erklärte der Landesbischof der Evangelischen Landeskirche Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer. Im Herbst beginnen traditionell die Erntedankfeste in den Kirchen - zu den ersten zählten am Sonntag in Thüringen unter anderem ein Erntedankgottesdienst in Gebärdensprache in Nordhausen und das Erntedankfest mit Apfeltag in Nöbdenitz bei Schmölln.

Kramer warb dafür, "die Natur nicht auf ihre reine Verwertbarkeit zu reduzieren und landwirtschaftliche Arbeit nicht mit niedrigen Preisen zu entwürdigen". Das Landeserntedankfest in Thüringen soll am 5. Oktober in Schkölen (Saale-Holzland-Kreis) stattfinden. Bei dem geplanten ökumenischen Gottesdienst wird Kramer eine Predigt halten.