Loitz (dpa/mv) - Mit einem Festgottesdienst in der St. Marien Kirche in Loitz hat am Sonntag die Spendenaktion Brot für die Welt in Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Dabei sammeln Diakonie und evangelisch-lutherische Kirche Gelder, um Menschen weltweit ein Leben möglichst ohne Armut und Hunger zu ermöglichen. Im vergangenen Jahr waren bei "Brot für die Welt" im Nordosten 864 625,47 Euro zusammengekommen.

Beim Auftakt am ersten Adventssonntag im Landkreis Vorpommern-Greifswald hielt zum ersten Mal der neue Bischof für den Sprengel Mecklenburg und Pommern in der Nordkirche, Tilman Jeremias, die Predigt. Nach dem Gottesdienst besuchte er noch ein Kirchencafé, um mit Gästen ins Gespräch zu kommen.

Diesmal steht die Spendenaktion unter dem Motto "Hunger nach Gerechtigkeit", Schwerpunkt ist die Hilfe für Tansania. Unter dem Motto "Öko-Landbau gegen Hunger" sollen dort mehr Gemüse und andere Lebensmittel selbst produziert und eine ausgewogenere Ernährung möglich werden.

Seit 1959 engagiert sich Brot für die Welt den Angaben zufolge als weltweit tätiges Hilfswerk für die Überwindung von Hunger, Armut und Ungerechtigkeit in mehr als 90 Ländern rund um den Globus.