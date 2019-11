Münster/Hamburg (dpa/lnw) - Im Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche hat der ehemalige Hamburger Erzbischof Werner Thissen schwere Fehler in seiner Zeit in Münster eingestanden. "Diejenigen, die des Missbrauchs beschuldigt wurden, waren ja Priester, die wir gut kannten. Da kommt sehr schnell der Mitleidseffekt auf", sagt der heute 80-Jährige in einen Interview der Bistumszeitung "Kirche und Leben". Thissen kritisiert die fehlende Distanz zu den Tätern: "In einer Personalkonferenz fragte mal jemand: "Muss der Täter denn nicht bestraft werden?" Die übereinstimmende Meinung war: Der hat sich doch durch sein Vergehen am meisten schon selbst bestraft." Das Bistum hatte am Mittwoch vorab über das Interview informiert, das am 10. November veröffentlicht wird.

Thissen trug in seiner Zeit von 1978 bis 1999 im Bistum Münster als Leiter der Hauptabteilung Seelsorge-Personal und später als Generalvikar und damit als Stellvertreter des Bischofs Personalverantwortung.