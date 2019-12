München (dpa/lby) - Der bisherige Generalvikar im katholischen Erzbistum München und Freising, Peter Beer, wechselt nach Rom und forscht dort künftig im Kampf gegen den Missbrauch. Nach Angaben des Ordinariats vom Dienstag werde er Professor am Zentrum für Kinderschutz der Päpstlichen Universität Gregoriana. Erzbischof Kardinal Reinhard Marx würdigte den der 53-jährigen Beer: "Seine Amtszeit hat im Schatten der 2010 bekannt gewordenen Missbrauchsfälle begonnen. Er hat sich den Herausforderungen im Umgang damit gestellt und die Aufarbeitung sowie den Kampf gegen Missbrauch wesentlich vorangebracht."

Los geht es für Beer in Rom Mitte April 2020, bis Ende des Jahres bleibt er Generalvikar. Trotz seiner Tätigkeit in Italien wird der Geistliche auch weiter in München in der Seelsorge tätig bleiben.