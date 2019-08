München (dpa/lby) - Mit Kräuterweihen, Gottesdiensten und Prozessionen haben Katholiken in Bayern am Donnerstag Mariä Himmelfahrt, einen ihrer traditionsreichsten Feiertage, zelebriert. Es ist der einzige Feiertag, der den Freistaat gewissermaßen spaltet: In rund 1700 überwiegend katholischen Gemeinden Bayerns wie Kochel am See (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) bleiben Büros, Geschäfte und Fabriken geschlossen. In rund 350 evangelisch geprägten Kommunen, insbesondere in Mittel- und Oberfranken, gehen die Menschen hingegen zur Arbeit. Offiziell heißt der Tag Mariä Aufnahme in den Himmel.