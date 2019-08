München (dpa/lby) - Die Katholiken vor allem im Süden Bayerns begehen heute einen ihrer traditionsreichsten Feiertage: Mit Gottesdiensten, Prozessionen und Kräuterweihen feiern sie Mariä Himmelfahrt. Am Bodensee stechen Pilger zur traditionellen Fatima-Schiffsprozession von Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus in See, um sich auf der Dreiländergrenze zu treffen. Im schwäbischen Wallfahrtsort Maria Vesperbild nehmen alljährlich Tausende an einer Lichterprozession teil.