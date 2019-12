Mainz (dpa) - Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat an die katholische Kirche appelliert, sowohl im Wort als auch in der Tat ein Zeugnis der Liebe Jesu zu sein. "So wie bei Jesus Lehre, Leben, Tat und seine Person eine glaubwürdige Einheit sind, so soll es auch in der Kirche sein, die sich als sein Leib versteht", sagte Kohlgraf in seiner Weihnachtspredigt im Mainzer Dom laut vorab verbreiteten Manuskript. "Wo die Einheit zwischen Tat und Wort, Lehre und Leben auseinanderbricht, wird das Angebot und die Gegenwart der Liebe Gottes verdunkelt oder unmöglich gemacht", mahnte der Bischof am ersten Weihnachtsfeiertag. "Alle Texte, die wir haben, seien es biblische oder theologische Zeugnisse, haben nur dann Wert, wenn sie Ausdruck der Liebe, der Sorge und der Nähe zu den Menschen in ihrer Suche nach dem Heil sind."