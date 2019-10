Magdeburg (dpa/sa) - Die Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen-Anhalt hat den Organisatoren der jüdischen Kulturtage in Magdeburg und Halle auch für die kommenden Jahre ihre Unterstützung zugesichert. "Gerade nach dem Anschlag auf die Synagoge von Halle am 9. Oktober müssen wir verstärkt über jüdisches Leben in Deutschland informieren und an die Opfer erinnern", sagte der Direktor der Landeszentrale, Maik Reichel, am Donnerstag. Die jüdische Kultur könne dabei eine Brücke schlagen und zeigen, "dass sie ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschichte war und immer noch ist". Zum Umfang der Förderung wurde nichts mitgeteilt.

Die jüdischen Kulturtage in Magdeburg haben am Mittwoch begonnen, in Halle starten sie am Sonntag (27. Oktober). In Magdeburg stehen noch bis zum 16. November insgesamt 22 Konzerte, Lesungen, Vorträge und Filmvorführungen auf dem Programm. In Halle sind bis Ende November sogar fast 40 Veranstaltungen geplant, darunter Konzerte, Theateraufführungen, Workshops, Vorträge und Filmabende.