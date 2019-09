Köthen (dpa) - Mit einem Gottesdienst ist in Köthen an den Tod eines 22-Jährigen vor einem Jahr und die anschließenden Demonstrationen erinnert worden. Rund 30 Menschen waren am Sonntagvormittag in die Kirche St. Jakob gekommen, darunter Oberbürgermeister Bernd Hauschild. Emotional und persönlich berichteten mehrere Beteiligte von ihren Erlebnissen. Es wurden Kerzen angezündet.

Vor einem Jahr war die Kirche mit den Friedensgebeten ein Ruhepol in der aufgewühlten Stadt gewesen. Damals war der schwer herzkranke Mann nach einem handgreiflichen Streit mit zwei jungen Afghanen gestorben. Laut Rechtsmedizin erlag er letztlich einem Herzinfarkt. Die Afghanen wurden wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Bereits am Tag nach dem tödlichen Streit gab es eine von Rechten initiierte Demonstration mit 2500 Teilnehmern. Wochenlang kam Köthen nicht zur Ruhe.