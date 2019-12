Kassel (dpa/lhe) - Mit der Sehnsucht nach Frieden und Heil befasst sich Beate Hofmann, die neuen Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW), in ihrer Weihnachtspredigt: "Alle Jahre wieder stellt uns das Weihnachtsfest hinein in diese Sehnsucht nach einer Welt, die anders ist", sagte sie. Sehnsuchtsthemen seien der Wunsch nach Frieden und Erhaltung der Schöpfung. Letztere sei durch den Klimawandel und seine wachsenden Spuren zu einem großen Sorgenthema geworden. In Greta Thunberg habe es ein Gesicht bekommen, in Fridays for Future einen Ort. "Und wir wissen, es braucht viel politische Vernunft und Veränderungsbereitschaft von uns allen, damit die Erde als Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen erhalten bleibt", sagte Hofmann.

Gottes Antwort auf diese Sehnsucht stecke in dem Kind, dessen Geburt man Weihnachten feiere. "In Jesus Christus geht Gott auf Augenhöhe mit uns, wird Mensch, teilt, was wir selbst als schwierig und mühevoll erleben." In ihm zeige Gott, wie man Frieden machen und Feindschaft überwinden könne. Christus mache den Menschen deutlich: "Gott ist da, seine Kraft wirkt mitten unter uns, stärkt Hoffnungsbilder, nährt Visionen von Frieden und Gerechtigkeit, ermutigt zu Schritten zum Frieden, weg von Hass und Gewalt." Weihnachten gebe der Sehnsucht nach Frieden eine Antwort und eine neue Richtung.