Karlsruhe (dpa/lsw) - Um junge Mitglieder zu binden, will die Evangelische Landeskirche in Baden zur Kirchenwahl im Dezember erstmals auch 16-Jährige als Kandidaten zulassen. Das kündigte der Projektleiter der Kirchenwahl, Bernd Lange, bei einem Pressegespräch in Karlsruhe am Donnerstag an. Bislang lag das Mindestalter bei 18; gewählt werden die Gemeindeleitungen, die sogenannten Kirchenältesten. Sie entscheiden gemeinsam mit dem Pfarrer über Finanzen, Verwaltung aber auch geistliche Angelegenheiten.

Angesichts des Mitgliederschwunds will die Landeskirche sich demnach auch gezielter nach den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer Mitglieder richten. Junge Menschen schätzten etwa das persönliche Gespräch bei Zukunftsfragen, während Menschen um die 30 sich über die Aufnahme in die Kirchengemeinde nach einem Umzug freuten, erklärte Oberkirchenrats-Sprecher Daniel Meier.

Insgesamt sind im Jahr 2018 mehr als 12 000 Protestanten aus der badischen Landeskirche ausgetreten, im Juni 2019 zählte die Kirche nach eigenen Angaben noch rund 1,1 Millionen Mitglieder. Nach einer Studie der Universität Freiburg könnte sich die Zahl der Kirchenmitglieder deutschlandweit bis zum Jahr 2060 fast halbieren.