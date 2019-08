Idar-Oberstein (dpa/lrs) - An der Felswand östlich der Felsenkirche in Idar-Oberstein wird aus Sicherheitsgründen von diesem Samstag an ein Netzvorhang installiert. Dieser solle Felsbrocken abfangen, die sich möglicherweise lösen könnten, teilte die Stadt Idar-Oberstein mit. Vorbereitende Arbeiten liefen bereits, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Die Felsenkirche, die oberhalb von Idar-Oberstein in einer natürlichen Nische in einer Steilwand steht, ist seit vergangenen Herbst wegen Felssicherungsarbeiten geschlossen. Zuvor hatten mehrere Medien über die aktuellen Arbeiten berichtet.