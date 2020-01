Hildesheim (dpa/lni) - Zum Abschluss der Sternsingeraktion werden heute rund 800 Mädchen und Jungen in den Kostümen der Heiligen Drei Könige im Hildesheimer Dom erwartet. Bischof Heiner Wilmer will den Sternsingern für ihren Einsatz in den vergangenen Tagen danken. Bei der Aktion der katholischen Kirche waren Spenden für Hilfsprojekte für Kinder in armen Ländern gesammelt worden, in diesem Jahr mit Schwerpunkt Libanon.

Mehrere Tausend Mädchen und Jungen waren seit Ende Dezember in katholischen Bistümern in Niedersachsen unterwegs. Im Gebiet des Bistums Osnabrück hatten sich etwa 10 000 Mädchen und Jungen auf den Weg gemacht und an Haustüren geklingelt. Das Bistum Hildesheim geht von 2000 bis 3000 Sternsingern aus. Im vergangenen Jahr hatten die Sternsinger im Bistum Osnabrück rund 1,2 Millionen Euro gesammelt, im Bistum Hildesheim waren es etwa 976 640 Euro.

Das Dreikönigssingen gilt als weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder in Not. Träger sind das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Jährlich beteiligen sich bundesweit etwa 330 000 Mädchen und Jungen.