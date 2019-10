Hannover (dpa/lni) - Trotz sinkender Zahl an Orgel-Neubauten: Die Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis in Hannover hat eine rund 1,3 Millionen Euro teure neue Barockorgel erhalten. Das sei "mit Sicherheit besonders", sagte Jürgen Lutz, Vorsitzender des Bundes deutscher Orgelbaumeister, der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahl der Neubauten sei in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Die Orgel wird vom 26. Oktober bis zum 3. November eingeweiht. Nach Angaben der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover unterstützt das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur den Bau der Orgel mit 1,2 Millionen Euro. Die Landeskirche Hannover beteiligt sich mit 76 000 Euro.

Für die kirchenmusikalische Ausbildung kooperierten die Hochschule und die Neustädter Hof- und Stadtkirche seit mehreren Jahren, teilte die Hochschule mit. Die Hochschule kann für mindestens 40 Stunden pro Woche die neue Orgel auf der Westempore nutzen - wichtig für den Organisten-Nachwuchs. Denn der sei rar, erklärte Lutz. Und auch den Orgelbauern selber fehle der Nachwuchs.