Darmstadt/Mainz (dpa) - Der Medienbischof der Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD), Volker Jung aus Hessen, sieht großes Potenzial in den sozialen Medien. "Wir sollten als Kirche in den sozialen Medien vorkommen und wir sollten das verantwortungsvoll tun. Gerade junge Leute informieren sich vor allem im Netz", sagte Jung, Bischof der in Darmstadt ansässigen Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), der VRM-Mediengruppe (Montag). Die Kirche sollte mit ihren Mitgliedern direkter kommunizieren, sagte Jung. Er selbst informiere über seine Arbeit als Kirchenpräsident auch in sozialen Medien und erreiche damit nicht nur Insider.

Jung zeigte sich begeistert von den Einsatzmöglichkeiten von Social Media. "Ein Beispiel: Ein junger Kollege bekommt über seinen Instagram-Account auch Seelsorge-Anfragen, die er online bearbeitet. Er stellt dann einen geschützten Raum her, in dem er auch auf ganz persönliche Dinge eingeht. Ich finde das wunderbar!" Zudem kenne er eine junge Frau, die in einem Youtube-Kanal über Glaubensfragen spricht. "Wir brauchen also verschiedene Typen auf verschiedenen Kanälen. Menschen haben einen großen Kommunikationsbedarf - der wurde durch die sozialen Medien sogar gesteigert." Zum Gebiet der EKHN) gehören auch Rheinhessen und der Westerwald in Rheinland-Pfalz.