Hannover (dpa/lni) - In einem ökumenischen Fernsehgottesdienst, den die ARD am Silvesternachmittag aus dem Zoo Hannover überträgt, wollen die Bischöfe von Hildesheim und Hannover zur Bewahrung der Schöpfung predigen. An dem Gottesdienst im Regenwald-Panorama des Zoos wirken Jugendliche beider Kirchen mit, die sich auch bei der Bewegung Fridays for Future engagieren, teilten die Kirchen am Freitag mit. Gestartet wird der Gottesdienst mit einem multimedial inszenierten Sonnenaufgang über dem Amazonasregenwald-Panorama, wofür der Schauspieler Ben Becker eine Meditation eingesprochen hat.

Hannovers evangelischer Landesbischof Ralf Meister sieht bei der Bewahrung der Schöpfung auch die Christen in der Pflicht. "Greta Thunberg und viele junge Menschen - auch gerade hier in Niedersachsen - haben uns, der Elterngeneration, einen Spiegel vorgehalten." Sie stellten berechtigte und ultimative Forderungen, damit es wirklich schnell anders wird. "Wir als Christinnen und Christen müssen diese Stimmen hören und kritisch unser Verhalten befragen und verändern."

Auch der katholische Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer forderte mehr Einsatz für Naturschutz. "Wir müssen uns vielmehr als bisher für die Schönheit der göttlichen Schöpfung einsetzen." Jetzt entscheide sich, ob auch künftige Generationen eine bewohnbare Erde vorfinden könnten. "Das, was wir als Einzelne tun können, wissen wir meist ganz gut. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir alle das Geschenk der Schöpfung erkennen und bewahren."