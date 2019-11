Hamburg (dpa) - Die katholische Kirche im Norden steht vor einem neuen Abschnitt. Erzbischof Stefan Heße wird am heutigen Samstag vor rund 300 Gläubigen in Hamburg die Ergebnisse der Projektphase des vor drei Jahren eingeläuteten Erneuerungsprozesses vorstellen. Dann werde das Erzbistum Hamburg in die Umsetzungsphase eintreten. Vorgesehen ist auch ein Ausblick des Erzbischofs auf die Schwerpunkte des Erzbistums Hamburg in den kommenden zehn Jahren.

Bei dem Erneuerungsprozess geht es auch um wirtschaftliche und strukturelle Fragen des Erzbistums, das mit knapp 80 Millionen Euro überschuldet ist. Nach einem Bericht der Unternehmensberatung Ernst & Young würde die Summe bis 2021 auf bis zu 350 Millionen Euro anwachsen, falls nicht umgesteuert wird.

"Im Hinblick auf unsere schwierige wirtschaftliche Situation haben wir erste schmerzliche Einschnitte verkündet und umgesetzt, um den zwingend notwendigen Sanierungskurs voranzutreiben", schreibt Heße in der Einladung. "Diese Einschnitte sind nötig, damit gleichzeitig Raum für Neues geschaffen werden kann." Die katholische Kirche wollte 8 ihrer 21 Schulen in Hamburg schließen; nach Protesten der Eltern konnten zwei davon erhalten bleiben.

Das Erzbistum Hamburg besteht aus den Bundesländern Hamburg und Schleswig-Holstein sowie Mecklenburg (ohne Vorpommern). Mit einer Fläche von mehr als 32 500 Quadratkilometern ist es das größte Bistum in Deutschland, mit knapp 400 000 Katholiken jedoch gleichzeitig eines mit sehr wenigen Gläubigen.