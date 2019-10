Pax Christi in Deutschland: Mainzer Bischof neuer Präsident

Fulda/Mainz (dpa) - Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf ist neuer Präsident der deutschen Sektion der katholischen Friedensbewegung Pax Christi. Wie das Bistum Mainz am Sonntag mitteilte, folgt Kohlgraf damit auf den früheren Fuldaer Bischof Heinz Josef Algermissen, der seit 2002 Präsident der Bewegung war. Kohlgraf wurde am Samstagabend auf der Delegiertenversammlung in Fulda gewählt.

Peter Kohlgraf ist seit August 2017 Bischof von Mainz. Die katholische Friedensbewegung Pax Christi (deutsch: Friede Christi) ist Ende des Zweiten Weltkriegs in Frankreich entstanden und mittlerweile international tätig.