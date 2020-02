Freiburg (dpa/lsw) - Das neue Schreiben von Papst Franziskus ist auch in Baden-Württemberg auf Kritik gestoßen. "Den Synodalen Weg wird dieses Schreiben schwer belasten. Wer nach vorne kommen will, wird aufhören müssen, nach Rom zu schielen", sagte der katholische Theologieprofessor Magnus Striet am Mittwoch auf Anfrage. Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger verteidigte dagegen das Lehrschreiben.

Franziskus hat darin Hoffnungen auf eine Öffnung der katholischen Kirche für verheiratete Priester und für Frauen in Weiheämtern zerschlagen. Beim derzeitigen Reformprozess "Synodaler Weg" der Deutschen Bischofskonferenz mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken geht es ebenfalls um Zölibat und Frauen. Viele Gläubige erhoffen sich dabei eine Öffnung der Kirche.

"Faktisch ist hierzulande die männerdominierte, einer absolutistischen Gesellschaftsordnung nachgebildete Kirche am Ende", erklärte Striet, der an der Universität Freiburg lehrt. "Die Abwanderungsbewegungen sind unübersehbar. Und wer nicht austritt, lebt in innerer Distanz." Franziskus wolle zwar eine andere Kirche, halte aber an überholten Geschlechterrollen fest.

In dem Dokument "Querida Amazonia" (Geliebtes Amazonien) spricht der Papst vor allem über die Zerstörung des Regenwaldes und seiner Völker. Bei einem Bischofstreffen im Vatikan hatte sich im Oktober eine Mehrheit für die Weihe von verheirateten Männern in Ausnahmefällen in der Regenwaldregion ausgesprochen, um dort den akuten Priestermangel zu bekämpfen.

Erzbischof Burger begrüßte es, dass sich der Papst "gegen die Ungerechtigkeit und die Verbrechen wendet, die Mensch und Natur in den Ländern Amazoniens zugefügt wurden und noch immer werden. (...) Auch wenn es zum Teil noch höhere Erwartungen an das Nachsynodale Schreiben gab, sehe ich selbst in der Zulassung bewährter Laien zu Gemeindeleitern einen wichtigen Schritt, gerade die Laien in unserer Kirche zu stärken."