Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Rektor der Frankfurter Hochschule Sankt Georgen, Ansgar Wucherpfennig, hofft auf Signale vom Synodalen Weg. "Die Vertreterinnen und Vertreter, die dort sind, repräsentieren wirklich auch ein breites Spektrum der Kirche in Deutschland und deswegen glaube ich, dass dieser Gesprächsprozess auch zu einem vernünftigen Ende führen wird", sagte er über die am Donnerstagabend eröffnete Synodalversammlung der katholischen Kirche in Deutschland. Mit Beratungsthemen wie der Frage der Macht in der Kirche, Integration von Frauen oder Sexualmoral würden zentrale Fragen angesprochen, sagte der Theologe und Jesuit. Zur Hochschule Sankt Georgen gehört auch ein Priesterseminar, an dem mehrere Bistümer ihren Nachwuchs ausbilden lassen.

Gleichzeitig warnte Wucherpfennig vor vorschnellen Erwartungen, dass sich nach zwei Jahren Gesprächsprozess des Synodalen Wegs alles ändere. "Es bleibt ein Prozess", sagte er. In allen Themenbereichen würden Dinge angesprochen, "die jetzt in diesen zwei Jahren nicht eingelöst werden können."

Auch wenn es auf dem Synodalen Weg zunächst einmal um innerkirchliche Themen geht, hofft Wucherpfennig auch auf eine Auseinandersetzung mit gesamtgesellschaftlichen Fragen, etwa mit Rechtspopulismus oder identitären Strömungen in der Politik. "Ich finde, da muss der Synodale Weg Antworten geben bis hin dazu, dass er vielleicht ein klares Stoppschild aufzeigt."