Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Gut 15 Monate vor dem 3. Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt ist das religiöse Großereignis am Donnerstag bereits organisatorisch in der Mainmetropole mit seiner Geschäftsstelle angekommen. Das Programm an den fünf Kirchentagstagen im Mai kommenden Jahres werde unter dem Motto "Schaut hin" stehen, kündigten die Organisatoren an.

In der Geschäftsstelle werden sich mehr als 100 Mitarbeiter um die Organisation und Vorbereitung des Kirchentags kümmern, der zum dritten Mal als ökumenische Veranstaltung von der Evangelischen und der Katholischen Kirche Deutschlands organisiert wird. Gerade im internationalen Frankfurt solle auch der interreligiöse Dialog gepflegt werden, hieß es.

Gruppen, Gemeinden und Einzelpersonen, die sich am Kirchentag beteiligen wollen, können sich für das Programm bewerben. Geplant sind etwa 2000 Veranstaltungen an etwa 200 Orten in Frankfurt und Offenbach - derzeit läuft die Suche nach Veranstaltungsorten. Die Organisatoren rechnen mit etwa 100 000 Teilnehmern. Inhaltlich soll es um vier große Themenbereiche gehen - von Glauben, Spiritualität und Kirche über Lebenswelten und Zusammenleben zu Frieden und Weltgemeinschaft sowie Fragen zu Wirtschaft, Macht und Verantwortung.