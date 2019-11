Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat ihren Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Auf der Herbstsynode in Frankfurt billigten die Teilnehmer am Freitagabend den Haushalt mit Gesamtausgaben in Höhe von rund 709 Millionen Euro, wie ein Sprecher am Samstag mitteilte. Personalkosten machten darin mit 321 Millionen Euro den größten Einzelposten aus. Für den Erhalt von Gebäuden wurden mehr als 41 Millionen Euro eingeplant, für die Arbeit in Kindertagesstätten etwa 50 Millionen. Einnahmen durch die Kirchensteuer werden auf 530 Millionen Euro geschätzt - das sei etwa das Niveau des laufenden Jahres, hieß es.

Auf der seit Mittwoch tagenden Herbstsynode diskutieren Pfarrer und Laien mit Vertretern der Kirchenleitung unter anderem über aktuelle Fragen, Finanzen und die Zukunft der Kirche. Sie vertreten mehr als 1,5 Millionen EKHN-Mitglieder in 1132 Gemeinden in Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Synode dauert bis Sonntag.