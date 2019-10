Erfurt (dpa/th) - Im Augustinerkloster in Erfurt soll bis zur Bundesgartenschau 2021 eine "Kirche aus Rosen" erblühen. Der florale Altar in einem Gärtchen hinter historischen Mauern wird aus Rosenbögen und Apfelbäumen errichtet, die eine Apsis - ein Halbgewölbe - und Säulen bilden. Die ersten sechs Bäume und Rosenstöcke wurden am Freitag unter anderen vom Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, und vom Augustinerpfarrer Bernd Prigge gepflanzt.

Kramer erinnerte daran, dass die Rose etwa durch die Lutherrose im mittelalterlichen Klosterfenster oder durch die Legende des Rosenwunders der Heiligen Elisabeth eng mit Erfurt und Thüringen verbunden sei. "Dass aus Dornen Rosen werden, wünschen wir uns auch für die Gesellschaft", sagte der Landesbischof. In Zeiten bitterer Debatten solle in den historischen Mauern ein Ort der Liebe entstehen.

In der "Rosenkirche" könnten sich Menschen jedweder Konfession und Religion segnen lassen, betonte Augustinerpfarrer Prigge. "Jeder kann kommen." Der Rosengarten stehe auch für Trauungen, Hochzeitsjubiläen, Feste und Fotoshootings zur Verfügung. Im nächsten Sommer ist die Einweihung geplant. Die Kosten belaufen sich auf rund 15 000 Euro.

Zur Bundesgartenschau planen die beiden großen Kirchen auch eine gemeinsame Präsentation auf dem Petersberg in Erfurt. Zur Bundesgartenschau werden von April bis Oktober 2021 rund 1,8 Millionen Besucher in der Thüringer Landeshauptstadt erwartet.