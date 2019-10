Erfurt/Volkenroda (dpa/th) - Die evangelischen Christen in Thüringen haben am Reformationstag an das Wirken Martin Luthers (1483-1546) erinnert. Allein im Erfurter Augustinerkloster, in das der spätere Kirchenreformator als Mönch eingetreten war, beteiligten sich am Donnerstag mehrere Hundert Menschen an einem Gottesdienst und Führungen. Landesweit wurde der Reformationstag, der in Thüringen gesetzlicher Feiertag ist, mit Gottesdiensten, Konzerten und anderen Veranstaltungen begangen. Dazu gehörte auch ein Luther-Markt im kleinen Ort Möhra bei Eisenach, dort hatten Vorfahren des Kirchenreformators gelebt.

Im Kloster Volkenroda im Unstrut-Hainich-Kreis endete am Reformationstag traditionell die Saison im gläsernen Christus-Pavillon. Etwa 50 000 Menschen haben den einst für die Weltausstellung Expo in Hannover vor fast 20 Jahren errichteten Pavillon in diesem Jahr besucht.

Für die evangelische Kirche ist der Reformationstag der wichtigste Feiertag. Er geht auf die Veröffentlichung der Kritik Martin Luthers an der katholischen Kirche am 31. Oktober 1517 zurück. Der Überlieferung zufolge soll Luther an jenem Tag 95 kritische Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben. Aus der Reformationsbewegung entwickelte sich schließlich die evangelische Kirche als selbstständige christliche Glaubensrichtung.