Düsseldorf (dpa) - Investitionen in neue Gemeindeformen und in die Jugendarbeit stehen auf dem Plan der nächsten Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland. Das Kirchenparlament beschäftige sich am 7. September in Bonn ausschließlich mit finanziellen Fragen, kündigte die Landeskirche am Donnerstag an. Dabei geht es um den rund 750 Millionen Euro umfassenden Haushalt für 2020. Für Gemeinden mit neuen Pfarrstellen gibt die Kirche in den kommenden zehn Jahren zwölf Millionen Euro aus.