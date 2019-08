Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine evangelische Kirchengemeinde in Polen bekommt ihren in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verloren gegangenen Abendmahlskelch nach vielen Jahrzehnten zurück. Der Pfarrer im polnischen Dźwierzuty, dem früheren Mensguth in Masuren, hatte per Zufall im Internet entdeckt, dass das Kölner Auktionshaus Van Ham einen "Messkelch für eine Kirche in Mensguth, ehemals Ostpreußen" versteigert hatte. Wie die Evangelische Kirche im Rheinland am Freitag berichtete, erreichte die Bitte des rührigen Pfarrers um Unterstützung das Landeskirchenamt in Düsseldorf.