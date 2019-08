Dresden (dpa/sn) - Als Gastprediger in der Dresdner Frauenkirche hat der Hessische Kirchenpräsident Volker Jung eine Woche vor der sächsischen Landtagswahl für eine respektvolle Streitkultur geworben. Es sei normal, dass Menschen verschiedene Ansichten und Weltanschauungen verträten. Es sei aber wichtig, dass der Streit eine Auseinandersetzung bleibe, in der nach einem guten Miteinander gesucht werde, sagte Jung einem Sprecher der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau zufolge am Sonntag.