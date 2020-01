Jährliche Schönheitskur: Großputz in Dresdner Frauenkirche

Dresden (dpa/sn) - Handwerker statt Besucher: In der Dresdner Frauenkirche wird seit Montag repariert und geputzt. Handwerker wie Tischler, Techniker und eine Putzkolonne sind bis Ende der Woche im Einsatz, um von der Unterkirche über den Hauptraum bis zur Laterne auf der Kuppel alle Anlagen zu warten, das Holz von Gestühl und Balustraden zu pflegen sowie Nutzungsspuren zu beseitigen. Wegen des Großputzes bleibt das weltberühmte Gotteshaus bis einschließlich Samstag geschlossen.

Handlungsbedarf gibt es nach Angaben der Stiftung vor allem an der Elektronik, am Gestühl sowie Türen und Wänden. Dazu komme die Pflege des Holzbodens auf der ersten Empore. Handwerker, die schon am Wiederaufbau des Gotteshauses beteiligt waren, arbeiten mit jüngeren Kollegen zusammen, um den Erfahrungsschatz der Älteren mit dem Innovationspotenzial des Nachwuchses zu verbinden, wie es hieß.

Bei der alljährlichen Schließwoche im besucherschwachen Januar werden Wartungs- und Reinigungsarbeiten gebündelt erledigt, um das Gebäude trotz der knapp zwei Millionen Gäste pro Jahr in Schuss zu halten. Die Kosten dafür werden aus Spenden finanziert. Die Barockkirche war 1945 von Weltkriegsbomben zerstört und nach 1990 wiedererrichtet worden.