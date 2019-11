Dresden (dpa/sn) - Die Synode der evangelischen Landeskirche kommt heute zu ihrer Herbsttagung in Dresden zusammen. Im Auftaktgottesdienst wird der nach öffentlicher Kritik an seiner Haltung zurückgetretene Landesbischof Carsten Rentzing offiziell verabschiedet. Danach will der 52-Jährige eine Erklärung vor Synodalen und Gästen, darunter Landtagspräsident Matthias Rößler und Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), abgeben.

Die Affäre um die Mitgliedschaft des als erzkonservativ geltenden Theologen in einer schlagenden Verbindung und Texte für eine rechte Zeitschrift in seiner Studienzeit, ihre Folgen und Konsequenzen beschäftigen das Kirchenparlament bis zum Montag - neben der im November traditionellen Haushaltsberatung. Dabei geht es um das gestörte Miteinander und die gefährdete Einheit der Landeskirche, eine Abgrenzung zwischen wertkonservativ und rechtsextrem sowie Anforderungen an künftige Amtsträger.

Es ist die letzte Tagung der 27. Landessynode überhaupt. Über die Nachfolge von Rentzing wird dann das nächste Kirchenparlament befinden - die Bischofswahl ist für den 29. Februar/1. März terminiert.