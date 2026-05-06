Zum Hauptinhalt springen

Katholische KircheKirche zu verkaufen: barock, gebraucht, Verhandlungsbasis

Lesezeit: 3 Min.

Die Crucis-Kirche in Erfurt wird auf dem Onlineportal Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten.
Die Crucis-Kirche in Erfurt wird auf dem Onlineportal Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten. Marcel Laskus

Die Mitglieder werden weniger, die Instandhaltung ist teuer. Also hatte Kirchenmann Sebastian Ulbrich eine Idee: Er stellte die Erfurter Crucis-Kirche bei einem Kleinanzeigen-Portal ein. Nun bekommt er Post. Viel Post.

Von Marcel Laskus

Am 19. Februar sitzt Sebastian Ulbrich vor seinem Computer und tut das, was man tut, wenn man seinen Krempel loswerden will. Er ruft die Website von „Kleinanzeigen.de“ auf, formuliert einen Text, wählt ein paar hübsche Fotos aus. Dann drückt er auf „Anzeige aufgeben“.

Zur SZ-Startseite

Walretter
:„Ich war völlig allein am Ende, isoliert“

Der Buckelwal ist frei, doch seine Freilassung lief offenbar chaotisch ab. Eine Tierärztin klagt über grobe Fehler, selbst die Geldgeber distanzieren sich von der Aktion.

SZ PlusVon Marcel Laskus

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite