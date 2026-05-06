Die Mitglieder werden weniger, die Instandhaltung ist teuer. Also hatte Kirchenmann Sebastian Ulbrich eine Idee: Er stellte die Erfurter Crucis-Kirche bei einem Kleinanzeigen-Portal ein. Nun bekommt er Post. Viel Post.

Am 19. Februar sitzt Sebastian Ulbrich vor seinem Computer und tut das, was man tut, wenn man seinen Krempel loswerden will. Er ruft die Website von „Kleinanzeigen.de“ auf, formuliert einen Text, wählt ein paar hübsche Fotos aus. Dann drückt er auf „Anzeige aufgeben“.