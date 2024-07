Von Marc Beise, Rom

Carlo Acutis wurde nur 15 Jahre alt. Im Oktober 2006 erkrankte der Junge aus Mailand an einer besonders aggressiven Form von Leukämie, nach wenigen Tagen fiel er ins Koma. Am 16. Oktober blieb sein Herz stehen. Jenes Herz, das heute in einem goldenen Gefäß im Dom von Assisi im mittelitalienischen Umbrien aufbewahrt wird. Er selbst liegt nicht weit entfernt in der Kirche Santa Maria Maggiore, für alle sichtbar in einem Glassarg, in den Händen einen Rosenkranz. Die Menschen pilgern zu ihm und beten dort: ein Mythos.