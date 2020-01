Bremen (dpa/lni) - Die evangelische Kirche Unser Lieben Frauen in Bremen, das zweitälteste Gotteshaus der Stadt, feiert in diesem Jahr ihren 1000. Geburtstag. Das Festjahr beginnt mit einem feierlichen Gottesdienst am Sonntag. Nur der Dom St. Petri sei noch älter, sagte Pastorin Gesche Gröttrup der Deutschen Presse-Agentur. Im Gegensatz zum Dom als Sitz des Erzbischofs sei Unser Lieben Frauen als Kirche der Stadtgemeinde, der Bürger und Marktleute entstanden. Bevor Bremen sein Rathaus bekam, trafen sich die Ratsherren in dieser Kirche.

Touristen kennen die Kirche, weil sie direkt neben dem Rathaus und einem anderen Wahrzeichen der Hansestadt steht, dem Denkmal der Bremer Stadtmusikanten. Ein hölzerner Vorläuferbau von Unser Lieben Frauen entstand im Jahr 1020. Die jetzige frühgotische Hallenkirche wurde ab 1229 erbaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die beschädigte Kirche wieder instandgesetzt und erhielt bis 1979 Glasfenster des französischen Künstlers Alfred Manessier.

Zur Kirchenmusik an Unser Lieben Frauen gehört ein überregional bekannter Knabenchor, der am 4. Oktober ein Festkonzert zum Jubiläum geben wird. Zu dem Festjahr sind viele Musikveranstaltungen, Vorträge und Theateraufführungen geplant. Eine besondere Predigtreihe im Herbst wird sich mit biblischen Frauengestalten beschäftigen. Der Name Unser Lieben Frauen bezieht sich auf die biblische Gottesmutter Maria. Der ursprünglich katholische Name der Kirche habe sich über die Reformation hinweg gehalten, sagte Gröttrup.