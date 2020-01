Berlin (dpa/bb) - Die Französische Friedrichstadtkirche schließt ab Februar bis voraussichtlich Juli 2021 wegen Sanierungsarbeiten ihre Pforten. Neben anstehenden Renovierungen werden die Akustik und Beleuchtung im Kirchsaal verbessert, mehr Toiletten eingebaut und für Barrierefreiheit gesorgt, so ein Sprecher der Kirche am Mittwoch.

Der letzte Gottesdienst vor dem Umbau wird am 26. Januar stattfinden. Danach ziehen die drei Gemeinden, die die Kirche in Berlin-Mitte nutzen, für ihre Gottesdienste in die St. Matthäus-Kirche am Kulturforum, in den Coligny-Kirchsaal in Halensee und in die Turrell-Kapelle auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof um.

Die Französische Friedrichstadtkirche ist nach ihrem Ursprung benannt: Sie wurde von 1701 bis 1705 von den Hugenotten, französischen Glaubensflüchtlingen, gebaut. Im Zweiten Weltkrieg brannte das Gotteshaus bis auf die Außenmauern aus und wurde erst zwischen 1978 und 1983 wieder aufgebaut. Die nun anstehende Sanierung ist die erste seit der Wiedererrichtung.