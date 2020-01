Rom/Augsburg (dpa/lby) - Papst Franziskus will am heutigen Mittwoch den Namen des neuen Bischofs von Augsburg bekanntgeben. Dies teilte das Ordinariat mit. Im Anschluss an die Verkündung in Rom werde um 12.00 Uhr die Ernennungsurkunde mit dem Namen verlesen. Dazu ist ein feierliches Glockengeläut überall in der Augsburger Diözese geplant.

Seit dem Rücktritt von Bischof Konrad Zdarsa im Juli ist der Augsburger Bischofssitz vakant. Der 75 Jahre alte Nachfolger des umstrittenen Walter Mixa hatte sein Rücktrittsgesuch aus Altersgründen in Rom eingereicht, Papst Franziskus nahm es am 4. Juli an. Seither ist der Domdekan, Prälat Bertram Meier, als Diözesan-Administrator eingesetzt.