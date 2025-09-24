Zum Hauptinhalt springen

KinoFilmikone Claudia Cardinale ist tot

Filmikone Claudia Cardinale ist tot (Video: Reuters)

Sie spielte in "Der rosarote Panther", "Spiel mir das Lied vom Tod", oder Federico Fellinis "8 1/2". Nun starb die italienische Schauspielerin im Alter von 87 Jahren in Paris.

Nachruf
:Die Geheimnisvolle

Sie war eine Ikone des europäischen Kinos: Claudia Cardinale ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Mit der Schauspielerei verarbeitete sie den schweren Missbrauch, den sie als junge Frau erlitten hatte.

SZ Plusvon Philipp Bovermann

