Eminem , 52, US-Rapper, ist erstmals Großvater geworden. Seine 29-jährige Tochter Hailie Jade Scott teilte auf Instagram die Geburt ihres ersten Sohnes mit. Wie aus dem Posting hervorgeht, ist der kleine Elliot Marshall McClintock bereits am 14. März zur Welt gekommen. Der zweite Vorname ist eine Hommage an den Großvater, der bürgerlich Marshall Bruce Mathers heißt. Eminem hatte Anfang Oktober per Musikvideo bekannt gegeben, dass er Opa wird.

(Foto: Aaron Chown/AFP)

Charles III., 76, britischer König, hat sich an einem Musikinstrument der etwas anderen Art versucht. Beim Empfang von Musikerinnen und Musikern unter anderem des London Vegetable Orchestra auf Schloss Windsor spielte Charles, der als großer Musikfreund gilt, auf einer zu einer Flöte umfunktionierten Möhre – und hatte dabei sichtlich Freude. Charles nimmt erst seit Montag wieder öffentliche Termine wahr. In der vergangenen Woche hatte ihn ein kurzer Krankenhausaufenthalt nach einer Krebsbehandlung ausgebremst.

(Foto: Marius Becker/dpa)

Gina-Maria Schumacher, 28, Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher, ist Mutter geworden. Auf Instagram teilte sie ein Schwarz-Weiß-Foto: eine Babyhand, die auf der Hand eines Erwachsenen liegt. Darunter die Worte: „Welcome to the world, Millie“ und weiter: „Unsere Herzen sind voller denn je. Wir sind mehr als gesegnet, dich in unserem Leben zu haben.“ Die Tochter kam demnach bereits am 29. März zur Welt. Im Dezember hatte die Tochter des Rekordweltmeisters auf Instagram von ihrer Schwangerschaft berichtet und dabei offenbart, dass sie und ihr Ehemann Iain Bethke eine Tochter erwarten. Für Michael Schumacher ist es das erste Enkelkind.

(Foto: Justin Tallis/AFP)

Elton John, 78, Popstar, spricht offen über das Ausmaß seiner Augenprobleme. „Ich kann Sie sehen, aber ich kann nicht fernsehen, ich kann nicht lesen“, sagte der britische Musiker einem Reporter der Times. „Ich kann nicht sehen, wie meine Jungs Rugby und Fußball spielen.“ Der Musiker hatte öffentlich gemacht, dass er seit einer Augeninfektion Probleme mit dem Sehen hat. „Es war eine sehr stressige Zeit, weil ich es gewohnt war, alles aufzusaugen“, sagte John. „Es ist erschütternd.“

(Foto: Wolfgang Borrs/NDR/dpa)

Anne Will, 59, Moderatorin, genießt ihre neu gewonnene Sonntagsfreiheit sehr. Jeden Sonntag freue sie sich darüber, dass sie nicht arbeiten müsse, sagte die Moderatorin in der „NDR-Talk-Show“. Ihre ARD-Talkshow „Anne Will“ endete 2023, inzwischen betreibt die 59-Jährige den Podcast „Politik mit Anne Will“. Ihre Sonntagabende gestalte sie nun anders. „Mal bin ich im Kino, mal bin ich zu Hause, aber immer frei.“ Das Format Podcast sei so viel leichter als Fernsehen, sagte Will. Die „vielleicht viereinhalb Millionen, fünf Millionen Zuschauer“ ihrer Sonntagabend-Talkshow seien zwar „ganz schön für das eigene Ego (…), aber es ist gleichzeitig auch immer ein Druck“, so die Polit-Talkerin.