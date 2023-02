First Lady schnappt sich Second Gentleman

Jill Biden, 71, First Lady, und Doug Emhoff, 58, Second Gentleman, legen keinen Wert auf professionelle Distanz. Kurz vor Joe Bidens Rede zur Lage der Nation am Dienstagabend in Washington gaben sich die beiden einen Kuss, der nun im Netz für Aufregung sorgt. Die Frau des US-Präsidenten und der Mann von Vizepräsidentin Kamala Harris küssten sich nämlich auf der Zuhörertribüne des US-Repräsentantenhauses zur Begrüßung auf den Mund - so wirkt es zumindest auf TV-Bildern. Ob die Perspektive der Kamera täuschte oder das Küsschen - beabsichtigt oder unbeabsichtigt - tatsächlich auf dem Mund landete, war zunächst unklar und ist nun Gegenstand staatstragender Spekulationen.

Detailansicht öffnen (Foto: Frazer Harrison/Getty via AFP)

Madonna, 64, US-Popsängerin, wehrt sich gegen abwertende Kommentare über ihr Äußeres. Sie sehe sich "wieder einmal im Blendlicht von Ageismus und Misogynie gefangen", schrieb die 64-Jährige auf Instagram. Madonna beklagte "eine Welt, die es ablehnt, Frauen über dem Alter von 45 zu feiern, und das Bedürfnis empfindet, sie zu bestrafen, wenn sie weiter entschlossen, fleißig und abenteuerlustig ist". Ihr Post bezieht sich auf Kommentare in den Sozialen Medien, die auf Großaufnahmen ihres Gesichts anspielten, nachdem sie bei den Grammy-Verleihungen in der Nacht zu Montag als Laudatorin aufgetreten war. Die Bilder seien mit einer Kamera mit langem Objektiv gemacht worden und "würden das Gesicht von jedem Menschen verzerren", betonte die Sängerin.

Detailansicht öffnen (Foto: Victoria Jones/dpa)

Charles III., 74, britischer König, setzt auf linke Traditionen. Die britische Royal Mail stellte am Mittwoch ihr Design für die neuen Briefmarken mit dem Antlitz des Königs vor. Wie bereits seine Mutter Queen Elizabeth II. ist der Monarch darauf scherenschnittartig von links im Profil zu sehen. Seit "Penny Black", der ersten Briefmarke weltweit im Jahr 1840 mit Queen Victoria, waren die Monarchinnen oder Monarchen auf den britischen Briefmarken immer von links im Profil zu sehen. Anders als seine Mutter trägt Charles jedoch keine Krone. Die neue Marke kann ab dem 4. April gekauft werden - Briefmarken mit der Queen wird es aber weiterhin auch noch geben: "Der König hat sehr klare Anweisungen gegeben, dass er nicht möchte, dass Dinge geschreddert und Bestände weggeworfen werden", betonte David Gold von der Royal Mail. Dies stehe im Einklang mit Charles' Überzeugungen als Umweltschützer.

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Kürşat Yıldırım, 42, Dortmunder Lottogewinner, duelliert sich mit FDP-Chef Christian Lindner. "Christian Lindner hat mich sehr verletzt", sagte der Neu-Millionär, bekannt als Chico, dem Magazin Stern. "Warum sagt er, dass ich keine Bildung habe?" Lindner hatte beim traditionellen Dreikönigstreffen der FDP Anfang des Jahres eine Spitze gegen den Dortmunder losgelassen. Chico hatte im September 2022 mehr als neun Millionen Euro im Lotto gewonnen. Anschließend sorgte er mit dem Kauf eines teuren Sportwagens, aber auch zahlreichen Spenden für viel Medienaufmerksamkeit. "Ich bin schlau auf Straßenart. Lindner würde keinen Tag in der Nordstadt klarkommen", sagte Chico weiter. Die Dortmunder Nordstadt gilt als sozialer Brennpunkt.