Meghan Markle , die Herzogin von Sussex, hat erklärt, sie sei bereits 2018 über „beunruhigende Vorwürfe“ gegen ihren Vater Thomas Markle informiert worden, denen zufolge dieser Bilder und Videos von sexualisiertem Kindesmissbrauch besessen haben soll. Sie reagierte damit auf einen Bericht der Sun über entsprechende Vorwürfe gegen ihren Vater, mit dem sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hat. In ihrer Stellungnahme gab die Herzogin ihrer „tiefen Bestürzung“ Ausdruck. Ihre Gedanken seien „bei allen Kindern, denen möglicherweise Schaden zugefügt wurde.“

Laut der Sun soll Meghans Halbbruder, Thomas Markle Jr., das Material im ehemaligen Haus des gemeinsamen Vaters auf den Philippinen gefunden haben. Demnach stieß Markle Jr. bei der Suche nach seinem Smartphone zunächst auf ein anderes Telefon, auf dem er ein belastendes Video entdeckte. Mithilfe eines Computerexperten soll er dann auch Festplatten untersucht haben, auf denen „Tausende“ weitere Missbrauchsbilder gespeichert gewesen seien.

Meghans Halbbruder hatte den Fund dem Bericht zufolge schon im Juli dem FBI, der Polizei in Pennsylvania sowie dem US-Zentrum für vermisste und missbrauchte Kinder gemeldet. Nun hat er auch eine eidesstattliche Erklärung bei der philippinischen Polizei abgegeben. Der Staatssekretär im philippinischen Justizministerium, Nicholas Ty, sagte der BBC, die Angelegenheit werde derzeit von einer Sonderkommission zur Bekämpfung von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung von Kindern in Cebu untersucht.

Die Herzogin von Sussex erklärte, ihr sei 2018 versichert worden, dass die Vorwürfe untersucht würden. Danach habe sie Abstand zu ihrem Vater gehalten und „ihm keinen Kontakt zu unseren Kindern gestattet“. Dies sei „zu ihrem Schutz“ geschehen und im Vertrauen darauf, „dass die Behörden dasselbe für andere Familien tun“. Bisher hatte Meghan Markle sich über die Gründe des Bruchs mit ihrem Vater nicht öffentlich geäußert.

Thomas Markle, der laut der Sun in einer Pflegeeinrichtung in Florida lebt, bestreitet den Besitz des fraglichen Materials.