Ein ehemaliger international anerkannter Kinderfotograf ist vom Kölner Landgericht wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Die Kammer sieht es als erwiesen an, dass der heute 57-Jährige 2002 einen damals zehnjährigen Jungen während einer Reise zu einem Shooting auf Sardinien missbraucht hat.

In zwei weiteren Fällen zulasten ehemaliger Fotomodels wird der Angeklagte freigesprochen. Das Gericht bescheinigt dem Mann eine über Jahrzehnte ausgelebte pädosexuelle Neigung und erklärt, er habe seine berufliche Stellung genutzt, um Opfer zu akquirieren. Die Neuverhandlung war nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs nötig geworden. Der 57-Jährige verbüßt bereits seit August vergangenen Jahres eine Haftstrafe in Nordrhein-Westfalen.