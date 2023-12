Seit Sonntag wird in Bingen nahe der Schwäbischen Alb ein zweijähriges Mädchen vermisst. Es war offenbar im Schlafanzug aus seinem Elternhaus verschwunden, seitdem läuft die Suche. Spürhunde der Polizei nahmen am Montag eine Spur des Kleinkinds auf, die zum Fluss Lauchert führte. Dort ist an diesem Dienstag die Wasserschutzpolizei im Einsatz - bislang ohne Erfolg.

Das Wohnhaus der Familie liegt in Hitzkofen - einem Ortsteil von Bingen im baden-württembergischen Landkreis Sigmaringen - in unmittelbarer Nähe zu dem Fluss. Der führt dieser Tage Hochwasser. "Das macht die Sache noch dramatischer", sagte Bürgermeister Jochen Fetzer am Montag. Er hoffe, dass das vermisste Mädchen die Nacht irgendwo im Warmen verbracht habe, so der Bürgermeister. Er könne sich aber "nicht vorstellen, dass bei einer Temperatur von unter null dann noch große Hoffnung besteht".

Detailansicht öffnen Polizisten suchen am Ufer der Lauchert nach dem Kind. (Foto: Christoph Schmidt/dpa)

Entlang des Flusses hatten Taucher schon zuvor nach dem Mädchen gesucht. Sie waren auch an einem Wehr im Wasser. Dieses liegt zwischen Bingen und Sigmaringendorf, wo die Lauchert in die Donau mündet. Die Zweijährige hatte ihr Elternhaus wahrscheinlich am Sonntagnachmittag in einem unbeobachteten Moment verlassen. Die Beamten gehen von einem Unglücksfall aus. Wie in ähnlichen Fällen wird aber auch in andere Richtungen ermittelt.

Das Kriminalkommissariat Sigmaringen untersucht das persönliche und örtliche Umfeld der betroffenen Familie, um auf mögliche neue Fahndungsansätze zu stoßen. Es laufen Vernehmungen von Familie, Bekannten und Freunden. "Weitergehende Erkenntnisse gab es hier bislang nicht", teilten die Beamten mit. "Es gibt keine Hinweise auf Spuren von Gewalt", sagte ein Polizeisprecher. Die Familie lebt erst seit vergangenem Jahr in dem Ort.