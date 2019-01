29. Januar 2019, 15:42 Uhr Nordrhein-Westfalen Mehrere Kinder auf Campingplatz schwer sexuell missbraucht

Drei Verdächtige sollen auf einem Campingplatz mehrere Kinder schwer sexuell missbraucht haben.

Der WDR berichtet, dass über mehrere Jahre hinweg etwa 20 Kinder missbraucht wurden.

Unter den mutmaßlichen Opfern soll ein Mädchen sein, das einem der mutmaßlichen Täter als Pflegekind anvertraut worden war.

Im nordrhein-westfälischen Lüdge sollen drei Verdächtige mehrere Kinder schwer sexuell missbraucht haben. Drei Personen seien im Kreis Lippe festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Bei den Opfern handele es sich um Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren. Ein möglicher Tatort sei ein Campingplatz, sagte eine Polizeisprecherin. Am Mittwoch wollen die Behörden Einzelheiten mitteilen. In einer Einladung zu einer Pressekonferenz sprachen sie von einer "Vielzahl von Taten, bei denen Kinder schwer sexuell missbraucht wurden".

Der WDR berichtet, dass ein 56-jähriger Mann und zwei weitere Täter verdächtigt werden, über mehrere Jahre hinweg etwa 20 Kinder missbraucht zu haben. Spätestens 2016 soll die Mutter eines mutmaßlichen Opfers ihr Kind auf dem Campingplatz in Lüdge einem Dauercamper zur Obhut überlassen haben. Dies sei eine aus Sicht der Mutter "angemessene Unterbringungsform für ihre Tochter", zitiert der WDR aus einer Mail der Pressestelle des Landkreises Hameln-Pyrmont 2017.

Kurz nach der Übergabe der Tochter an den Dauercamper gab es laut WDR Anzeigen, weil sexueller Missbrauch vermutet wurde. Doch die Ermittlungen von Jugendamt und Polizei brachten nichts Belastbares zu Tage, wie der Sender berichtete.

Trotz der Wohnsituation des Dauercampers und der vorliegenden Anzeigen habe das Jugendamt in ein Pflegeverhältnis eingewilligt - das Kind sei dem Dauercamper anvertraut geblieben. Seit der Festnahme des Mannes im November 2018 ermittle die Polizei. Nach WDR-Recherchen erstrecken sich die Ermittlungen auch auf das angrenzende Ausland, da auf dem Campingplatz auch Urlauber unter anderem aus den Niederlanden ihre Ferien verbringen.