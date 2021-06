Detailansicht öffnen (Foto: Brendan Esposito/dpa)

Usain Bolt, 34, nun dreifacher Vater, bleibt sich bei der Namenswahl seiner Kinder treu. Auf Instagram teilte der schnellste Mann der Welt ein überraschendes Familienfoto. Dort zu sehen: seine Freundin Kasi Bennett, seine Tochter Olympia Lightning Bolt und die beiden Neugeborenen, die in zwei Wiegen liegen. In dem Post verriet der Sprint-Weltrekordler aus Jamaika auch die Namen: Saint Leo und Thunder (Donner) - ein Wortspiel mit dem Nachnamen des mehrmaligen Olympiasiegers, der übersetzt "Blitz" bedeutet. Schon beim Namen der Tochter, die im Mai 2020 zur Welt kam, hatten Bolt und Bennett auf Gewitter gesetzt: Übersetzt bedeutet Lightning ebenfalls "Blitz".

Detailansicht öffnen (Foto: Angela Weiss/AFP)

Kim Kardashian, 40, Noch-Ehefrau, hat ein Faible für Liebeserklärungen inmitten des Scheidungsprozesses. Bereits zum 44. Geburtstag ihres Noch-Ehemannes Kanye West schrieb die Unternehmerin Anfang Juni, sie werde ihn ihr Leben lang lieben. Sie hatte im Februar die Scheidung von dem Rapper eingereicht. Zum US-amerikanischen Vatertag am Sonntag erneuerte sie die Liebeserklärung an West, mit dem sie vier Kinder hat. "Einen schönen Vatertag an alle unglaublichen Väter in unserem Leben. Liebe euch bedingungslos", schrieb sie an West und einige andere wichtige Männer in ihrem Leben auf Instagram.

Detailansicht öffnen (Foto: Gerald Matzka/dpa)

Matthias Schweighöfer, 40, Schauspieler, ist in der Pandemie langsamer geworden. Er habe gemerkt, dass er vorher zu schnell unterwegs gewesen sei, sagte er der Augsburger Allgemeinen. "Ich musste nicht mehr von einer Veranstaltung zur anderen hetzen, sondern hatte die Ruhe, um Drehbücher zu schreiben und zu entwickeln", sagte der 40-Jährige: Vor allem habe er sich über mehr Zeit mit dem Nachwuchs gefreut: "Ich konnte außerdem mehr Papa sein." Seit mehreren Jahren ist Schweighöfer mit seiner Schauspielkollegin Ruby O. Fee, 25, liiert, mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin Ani Schromm hat er zwei Kinder.