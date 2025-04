In Paris beginnt am Montag der Prozess gegen zwölf betagte Männer, die Kim Kardashian 2016 in einem Luxushotel ausgeraubt haben sollen. Die Profile der mutmaßlichen Täter sind spektakulär: Einer hat sogar ein Buch geschrieben.

Von Oliver Meiler, Paris

Kommt sie, kommt sie nicht? Nun, Kim Kardashian, ein globaler Superstar aus dem ungefähren Genre der Influencer und Serienselbstdarsteller, wird in den kommenden Wochen aus Amerika anreisen und in Paris am Prozess teilnehmen, in dem eine schlimme Nacht in ihrem Leben verhandelt wird. Vielleicht war es sogar die schlimmste Nacht in ihrem ganzen Leben, damals, im Oktober 2016, als sie in der Suite eines Pariser Luxushotels überfallen wurde. Gefesselt, geknebelt, ausgeraubt. Auch den Ring mit dem Diamanten haben die Diebe mitgenommen: Vier Millionen Dollar ist er wert.