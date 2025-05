Von Oliver Meiler, Paris

Es gab Leute, die stellten sich schon um 5 Uhr früh in die Warteschlange vor dem alten Justizpalast von Paris. Fans, Schaulustige, Dutzende Reporter auch, alle waren da für einen der wenigen Plätze in der Salle Voltaire, dem einzigen Gerichtssaal, der an diesem Tag gebucht war. Das Palais de Justice auf der Île de la Cité hat ja schon viel erlebt in seiner langen Geschichte, aber so etwas?