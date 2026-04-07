Kim Kardashian , 45, Reality-Star, und Lewis Hamilton , 41, Formel-1-Rennfahrer, beenden offenbar ihr Beziehungsversteckspiel. Auf Instagram teilte Hamilton Aufnahmen , die ihn bei Fahrmanövern in Tokio zeigen. Am Ende des Clips taucht Kardashian auf dem Beifahrersitz eines roten Ferrari auf und sagt: „Das ist irre.“

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Seit März verdichten sich die Hinweise auf eine Beziehung zwischen den beiden, seitdem ist viel spekuliert worden. Das Magazin People zitierte „eine Quelle“, die behauptete, dass der gemeinsame Urlaub in Tokio mehr als eine „flüchtige Verbindung“ darstelle. Kardashian sei in Hamilton „sehr verknallt“ und Hamilton sei ein „lockerer Typ mit viel Energie“. Der Japan-Trip war offenbar eine Familienangelegenheit – Kardashians Kinder Saint, 10, Chicago, 9, und Psalm, 6, sowie ihre Schwester Khloé Kardashian, 41, und auch deren Kinder waren dabei.

(Foto: Valentin Flauraud/KEYSTONE/dpa)

Lil Nas X, 26, Rapper, entgeht vorerst einer Gefängnisstrafe durch eine Therapie. Der „Old Town Road“-Sänger war im August 2025 in den frühen Morgenstunden zunächst nur mit Unterwäsche und Stiefeln bekleidet, später gänzlich nackt, durch Los Angeles gelaufen. Laut Staatsanwaltschaft soll der Grammy-Preisträger bei der Festnahme Beamte angegriffen und mindestens drei von ihnen verletzt haben. Die Anklage lautete auf Körperverletzung sowie Widerstand gegen einen Polizisten. Ein Richter in Kalifornien gewährte ihm nun, sich in einem Diversionsprogramm für psychische Erkrankungen behandeln zu lassen. Hält sich Lil Nas X zwei Jahre lang an die Auflagen, können die Anklagepunkte verworfen werden. Andernfalls drohten ihm bis zu fünf Jahre Haft. Seine Anwältin teilte mit, der Rapper habe sich bereits aus freien Stücken einer längeren Behandlung unterzogen.

Gregg Phillips, 65, leitender Beamter bei der US-amerikanischen Krisenmanagementbehörde Fema, will eine zweifelhafte Reise gemacht haben. In einem Podcast erzählte er vergangenes Jahr, er sei einmal unfreiwillig in eine Waffle-House-Filiale in Rome, Georgia, teleportiert worden. „Teleportieren macht keinen Spaß“, sagte er. Die New York Times ging der bizarren (weil wissenschaftlich unsinnigen) Behauptung nach und befragte rund zwei Dutzend Mitarbeiter und Stammgäste in allen drei Waffle-House-Filialen in Rome – niemand konnte sich an den Vorfall erinnern oder erkannte Phillips auf einem Foto. „Ich habe alles gesehen. Aber das noch nie“, sagte etwa Kellnerin Shastoni Burge, 38. Am Mittwoch schrieb Phillips auf der Trump-Plattform Truth Social, er sei zum Zeitpunkt des angeblichen Vorfalls stark medikamentös behandelt worden wegen einer Krebstherapie. Es sei ein Wunder Gottes gewesen. Das Wort „Teleportation“ stamme nicht von ihm, sondern von jemand anderem. Biblisch korrekter seien die Begriffe „übersetzt“ oder „transportiert“.

(Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

Heidi Klum, 52, Model, bekommt Familienzuwachs. Zu Ostern teilte sie auf Instagram ein Video, in dem sie mit einem kleinen weißen Welpen in einer Tragetasche durch die Straßen von New York läuft. „Ich habe diesen sechs Monate alten Flauschball Fritz adoptiert“, schrieb sie dazu. Gefunden habe Klum den Yorkshire-Terrier-Mix in einer temporären Adoptionsstelle in der Nähe ihres Studios. Mehr als 50 Hunde seien dort an einem Tag vermittelt worden – bis auf einen. „Dieser kleine, zottelige Flauschball war immer noch in seinem Käfig.“ Kurzerhand nahm sie ihn bei sich auf. Die Entscheidung konnte sie allerdings nicht ganz allein treffen. Ehemann Tom Kaulitz, 36, stand der Adoption zunächst skeptisch gegenüber. „Ich musste meinen Mann erst überzeugen, denn ich weiß, er hat recht … aber ich konnte ihn einfach nicht zurücklassen“, erzählte Klum in dem Video. Der neue Welpe trifft im Hause Klum-Kaulitz weitere Hunde: Seit September 2023 gehören die beiden Deutsch-Kurzhaar-Hunde Uschi und Jäger zur Familie.

David Hasselhoff und seine Frau Hayley Roberts im Oktober 2022 in Bayern. Ursula Düren

David Hasselhoff, 73, Schauspieler, erholt sich gerade von zwei Operationen. Aktuelle Fotos zeigen den „Baywatch“-Star beim Wandern mit seiner Frau Hayley Roberts, 45, in Calabasas, Kalifornien. Hasselhoff geht an zwei Trekkingstöcken, seine Frau stützt ihn immer wieder am Arm oder am Rücken. Ein Sprecher bestätigte gegenüber der Daily Mail, dass sich Hasselhoff von Eingriffen an Hüfte und Knie erhole. Ihm gehe es gut, er konzentriere sich auf seine Genesung. Im Juli 2025 hatte Hasselhoff bereits angekündigt, sich am Knie operieren zu lassen. Die gesundheitlichen Probleme waren auch der Grund, warum er im Mai 2025 im Rollstuhl durch den Flughafen von Los Angeles geschoben wurde. Die Bilder traten im letzten Jahr Spekulationen um seinen Gesundheitszustand los.