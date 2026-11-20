Einen Diktator möchte man wirklich nicht als Vater haben. Überall nur hohe Flügeltüren, mit dem Sekundenkleber angebrachte Goldverzierungen am Kamin sowie Tische, an denen man sich kaum versteht, weil alle so weit auseinander sitzen. Die Stühle sind derart schwer, dass man sie sich kaum unters Gesäß ziehen kann. Da sitzt man dann ganz einsam da, also ungefähr so wie Trump und Putin bei Xi Jinping, und darf vielleicht noch ein bisserl was aus dem Klemmordner vorlesen, damit man dem Vater zeigen kann, dass man in der Schule immer gut aufgepasst hat und seiner Liebe würdig ist. Für Kinder? Schrecklich. Überall nur fürchterlich bunte Teppiche, und dann kommt auch noch der Gärtner rein und kriecht unter dem Tisch durch, damit die Blumen in der Mitte Wasser haben. Da wäre man doch lieber mit einem guten Freund und der Playstation allein im Zimmer.

Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un hat sich gerade einen schweren Ohrensessel an die Skipiste stellen lassen, damit er seine Teenager-Tochter Kim Ju-ae beim Wintersport anfeuern konnte. So ist es auf einem Bild zu sehen, das seine Staatsmedien verbreiteten. Es ist eine altbekannte Sache, dass Väter, die Sportveranstaltungen besuchen, meist eher unsportlich wirken. Die Zigarette, die der oberste Führer neben der Piste rauchte, war da nicht weiter verwunderlich. Auch seine James-Bond-Sonnenbrille und das unpassende Beinkleid – man kennt das auch aus Kitzbühel oder von der Seiser Alm.

Natürlich verfügte sein Kind, da es sich um die Tochter des Diktators handelte, über eine richtig gute Schweizer Skiausrüstung, das kann man auf anderen Bildern sehen. Aus väterlicher Sicht sollte es immer darum gehen, dass der eigene Nachwuchs allerbeste Voraussetzungen hat, gerade bei der Abstimmung zwischen Innenski und Außenski. Nur halt, dass es schon irgendwie absurd wirkte, wie Kim da neben schwarz gewandeten Dienern im Weihnachtsmann-Sessel vornübergebeugt im Schnee saß.

Natürlich, Geschmack ist Privatsache, da darf man sich nicht lustig machen. Und lieben nicht alle Eltern ihre Kinder? Die Frage ist nur, was Kims andere Söhne und Töchter in Nordkorea gedacht haben, als sie ihren geliebten Führer mal wieder so sahen.